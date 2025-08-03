Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας ενόψει του EuroBasket 2025 έχει ξεκινήσει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του συνεχίζουν να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βράδυ του Σαββάτου, οι AntetokounBros συμμετείχαν σε εκδήλωση μεγάλης εταιρείας δημοπρασιών στο National Sports Collectors Convention, στο Ρόουζμοντ του Ιλινόι.

Ο Γιάννης, μαζί με τους Θανάση, Κώστα και Άλεξ Αντετοκούνμπο, ήρθαν σε επαφή με πλήθος κόσμου που περίμενε ώρες να τους δει, απάντησαν σε ερωτήσεις, είδαν σπάνιες συλλεκτικές κάρτες και αναφέρθηκαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσαν πρόσφατα στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, τελειώνει οριστικά το σενάριο ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες που μετέφερε το Bleacher Report και πηγές του NBA, αναφέρουν ότι οι Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον «Greek Freak», έλαβαν το μήνυμα ότι ο Γιάννης δεν θα ζητήσει ανταλλαγή.

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οι Νικς προχώρησαν στην απόκτηση του Μάικαλ Μπρίτζες, με τετραετές συμβόλαιο 150 εκατ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει και player option. Ο Μπρίτζες προοριζόταν να είναι το «κλειδί» σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία ανταλλαγής για τον δις MVP του ΝΒΑ.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ ετοιμάζεται για τη 13η σεζόν του με τους Μπακς, ομάδα στην οποία αγωνίζεται από το 2013. Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες για τίτλο τη νέα σεζόν δεν είναι πολλές, ειδικά με τις ελλείψεις στο ρόστερ πέρα από τον Γιάννη, η παραμονή του θεωρείται βέβαιη.

Το Μιλγουόκι εξακολουθεί να έχει έναν από τους 5 κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, ενώ η κατάσταση στην Ανατολική Περιφέρεια δείχνει πιο ευνοϊκή, με ομάδες όπως οι Μπόστον Σέλτικς και οι Ιντιάνα Πέισερς να περιμένουν τη νέα σεζόν χωρίς τα αστέρια τους για σημαντικό χρονικό διάστημα.

