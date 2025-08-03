Ανάς Ζαρουρί: 10 πληροφορίες που δεν γνωρίζατε για τον νέο παίχτη των «Πράσινων»

Ο Άνας Ζαρουρί είναι γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 2000 στο Βέλγιο έχοντας μαροκινές ρίζες . Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες JMG Belgium και αργότερα έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην ομάδα Ζούλτε Βάρεγκεμ. Το 2021 μεταγράφηκε στη Σαρλερουά και το 2022 πήγε στην αγγλική Μπέρνλι, όπου στην πρώτη του σεζόν στην Τσάμπιονσιπ πέτυχε 10 γκολ και έδωσε 6 ασίστ, βοηθώντας την ομάδα να ανέβει στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Ζαρουρί συνέχισε να εξελίσσεται και το 2024 δόθηκε δανεικός στη Χαλ Σίτι, όπου έκανε άμεση θετική εντύπωση, σκοράροντας σημαντικά γκολ και συμβάλλοντας στις νίκες της ομάδας. Τον Αύγουστο του 2024 υπέγραψε συμβόλαιο με τη γαλλική Λανς, όπου συνέχισε να δείχνει την ποιότητά του και στο ντεμπούτο του έδωσε ασίστ, ενώ πέτυχε και το πρώτο του γκολ σε αγώνα με τη Λιόν.

