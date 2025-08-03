Πόσο συχνά μπορεί ένας αθλητής να ξαναγεννιέται; Να ανεβαίνει κάθε φορά πιο ψηλά – όχι μόνο στον πήχη, αλλά στην καρδιά του κόσμου; Ο Εμμανουήλ Καραλής, με το κοντάρι στα χέρια και την Ελλάδα στην πλάτη, έσπασε οκτώ φορές μέσα σε έναν χρόνο το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ. Όχι επειδή έπρεπε. Αλλά επειδή δεν ξέρει να μένει στο έδαφος.

Από τον Ιούνιο του 2024 ως τον Αύγουστο του 2025, ο «Μανόλο» έκανε κάτι που ξεπερνά τα στατιστικά. Έγραψε μια μυθολογία για τη νέα γενιά. Για κάθε παιδί που κοιτάζει προς τα πάνω και ονειρεύεται.

Οκτώ ρεκόρ. Οκτώ πτήσεις. Μία ιστορία.

Στις 29 Ιουνίου 2024, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, ο Καραλής εκτοξεύτηκε στα 5,93 μέτρα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν το πρώτο σημάδι πως κάτι μεγάλο ερχόταν.

Λίγο μετά, στις 8 Αυγούστου 2024, κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με άλμα στα 5,90 μέτρα – το πρώτο ελληνικό Ολυμπιακό μετάλλιο στο επί κοντώ από το 1956. Δεν ήταν ρεκόρ, αλλά ήταν σημείο καμπής. Το βάρος έγινε δύναμη. Και η δύναμη μετατράπηκε σε ιστορικές επιδόσεις.

Στις 25 Αυγούστου 2024, στο Diamond League της Σιλέσια, ο Καραλής πέρασε τα 6,00 μέτρα για πρώτη φορά στην καριέρα του, βάζοντας την Ελλάδα σε μια ελίτ λίστα εθνών με επικοντιστές που έχουν φτάσει σε τέτοιο ύψος.

Το 2025 ξεκίνησε με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Στις 22 Φεβρουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέταξε στα 6,01 μέτρα, κατακτώντας τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και ανεβάζοντας ξανά τον πήχη της ιστορίας.

Μόλις έξι ημέρες αργότερα, στις 28 Φεβρουαρίου, στο μίτινγκ του μεγάλου Ρενό Λαβιλενί, ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 6,02 μέτρα, αφιερώνοντας το άλμα στα 57 θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ήταν μία στιγμή πέρα από τον αθλητισμό.

Στις 22 Μαρτίου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Ναντζίνγκ, ο Μανόλο πέρασε τα 6,05 μέτρα, χάνοντας το χρυσό από τον Ντουπλάντις στις λεπτομέρειες και παίρνοντας το ασημένιο μετάλλιο. Μα πάνω απ’ όλα, κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρης της υφηλίου.

Το καλοκαίρι πλησίαζε, και με αυτό η κορύφωση. Στις 27 Ιουνίου, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον Βόλο, ο Καραλής επιχείρησε δύο προσπάθειες στα 6,11, κυνηγώντας το φράγμα που λίγοι έχουν περάσει από το 1999. Δεν τα κατάφερε – ακόμη.

Κι όμως, μία εβδομάδα μετά, στις 2 Αυγούστου 2025, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ξανά στο Πανθεσσαλικό, πέταξε στα 6,08 μέτρα. Συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ του και έγινε ο τέταρτος αθλητής στην παγκόσμια ιστορία που ξεπερνά τα 6,08, πίσω μόνο από τους Ντουπλάντις, Μπούμπκα και Λαβιλενί.

Ο Καραλής δεν είναι απλώς ένας αθλητής. Είναι σύμβολο υπέρβασης. Δεν παλεύει πια με αντιπάλους, αλλά με τα φυσικά όρια του ανθρώπου. Και κάθε φορά που τα ξεπερνά, μας δείχνει ότι οι πιο ψηλές κορυφές κατακτώνται πρώτα με την καρδιά και μετά με τα πόδια.

Οκτώ φορές έγραψε το όνομά του στο πανελλήνιο ρεκόρ. Και κάθε φορά, δεν το έκανε για τους τίτλους ή τη δόξα. Το έκανε για εκείνη τη στιγμή στον αέρα που όλοι κρατάμε την αναπνοή μας και λέμε: «Ναι, γίνεται!»

Και τώρα; Τώρα όλοι ξέρουμε ότι το επόμενο άλμα του Καραλή, θα είναι και πάλι ιστορικό. Γιατί ο Μανόλο δεν έχει ταβάνι. Έχει μόνο ουρανό.





