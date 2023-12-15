Λογαριασμός
«Βασίλισσα» και στα social media η Ρεάλ: Έφτασε τους 150 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram

Δείτε την ανάρτηση της ισπανικής ομάδας

Ρεάλ

Πέρα από πιο επιτυχημένος σύλλογος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σίγουρα και ο πλέον δημοφιλής.

Η «βασίλισσα» έσπασε ένα απίθανο νούμερο, αφού έφτασε τους 150 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, όντας προφανώς η πρώτη ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, πλέον οι Μαδριλένοι αποτελούν το τρίτο δημοφιλέστερο brand σε όλη την πλατφόρμα.

Πράγματι, η Ρεάλ βρίσκεται πίσω μόνο από το National Geographic και τη Nike, ενώ η μοναδική ομάδα που πλησιάζει στα νούμερά της, είναι η Μπαρτσελόνα, που έχει περίπου 124 εκατομμύρια ακόλουθους.

Πηγή: sport-fm.gr

Ρεάλ Μαδρίτης ποδόσφαιρο
