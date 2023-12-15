«Βασίλισσα» και στα social media η Ρεάλ: Έφτασε τους 150 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram

Πέρα από πιο επιτυχημένος σύλλογος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σίγουρα και ο πλέον δημοφιλής.

Η «βασίλισσα» έσπασε ένα απίθανο νούμερο, αφού έφτασε τους 150 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, όντας προφανώς η πρώτη ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, πλέον οι Μαδριλένοι αποτελούν το τρίτο δημοφιλέστερο brand σε όλη την πλατφόρμα.

Πράγματι, η Ρεάλ βρίσκεται πίσω μόνο από το National Geographic και τη Nike, ενώ η μοναδική ομάδα που πλησιάζει στα νούμερά της, είναι η Μπαρτσελόνα, που έχει περίπου 124 εκατομμύρια ακόλουθους.

📲 1️⃣5️⃣0️⃣ M followers on @Instagram!

🥇 We are the first sports organisation to reach 150M followers!

🥉 We are the third most-followed brand in the world!

💜 It's all thanks to YOU, #Madridistas! pic.twitter.com/BPjz5c1Qfn — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 15, 2023

