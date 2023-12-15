Βαλμπουενά: «Αγαπώ την Ελλάδα - Δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα το κυπριακό»

Ο Ματιέ Βαλμπουενά παρέλαβε το βραβείο για το ομορφότερο γκολ της 8ης αγωνιστικής στο κυπριακό πρωτάθλημα, κάνοντας παράλληλα δηλώσεις στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Π!

Ο πολύπειρος Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Κύπρο για χάρη του Απόλλωνα Λεμεσού, έχοντας μείνει ελεύθερος και αποχωρήσει μετά από τέσσερις σεζόν στον Ολυμπιακό, μίλησε ξανά με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας, ενώ τόνισε ότι το πρωτάθλημα της Κύπρου δεν είναι εύκολο!

Ο Βαλμπουενά έχει 15 εμφανίσεις με 4 γκολ και 2 ασίστ φέτος με τον Απόλλωνα, ενώ με τον Ολυμπιακό είχε συμπληρώσει 150 συμμετοχές!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού:

«Ευχαριστώ πολύ τον ΠΑ.Σ.Π. για το βραβείο, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ομάδα και που κερδίσαμε τον συγκεκριμένο αγώνα. Να ευχαριστήσω φυσικά τους φίλαθλους που ψήφισαν το γκολ μου».

Είχες πει σε συνέντευξη σου ότι ένας από τους λόγους που ήρθες στην Κύπρο είναι για να νοιώθεις σαν να είσαι στην Ελλάδα. Είναι έτσι;

«Ναι είναι αλήθεια. Είναι πολύ όμορφη η Κύπρος και πολύ κοντά με την Ελλάδα. Τέσσερα χρόνια έζησα στην Ελλάδα την οποία αγαπώ. Κι εδώ στη Κύπρο όμως είναι σχεδόν το ίδιο. Είμαι χαρούμενος εδώ, ο καιρός υπέροχος, ο Απόλλωνας ένα πολύ καλό κλαμπ και οι οπαδοί του είναι φανταστικοί. Ελπίζω στο τέλος της σεζόν να πετύχουμε κάτι με την ομάδα».

Πως είναι κατά τη γνώμη σου το επίπεδο του ανταγωνισμού στο Κυπριακό πρωτάθλημα;

«Δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα το Κυπριακό. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για το πρωτάθλημα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε αγώνα και να κρατάς ψηλά το αγωνιστικό σου επίπεδο. Βλέπουμε και τις ομάδες που δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα, όπως η Σαλαμίνα και ο Οθέλλος, πως μπορούν να κάνουν τη ζημιά σε οποιοδήποτε. Τώρα μας έμειναν δύο παιχνίδια πριν τις διακοπές, πρέπει να τα κερδίσουμε ώστε με το νέο χρόνο να πάμε με την καλύτερη ψυχολογία στο παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Τέτοια ντέρμπι είναι που περιμένουν όλοι και πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι».

Σου λείπει κάτι από την Ελλάδα ή μια συνήθεια;

«Όσο έχω το φρέντο εσπρέσο μου είμαι εντάξει! (σ.σ. γέλια) Να σας πω μια διαφορά που βρήκα. Εδώ στην Κύπρο πρέπει να τον παραγγέλνω γλυκό. Στην Ελλάδα ο μέτριος είναι όπως ο γλυκός στην Κύπρο. Γενικά όμως περνάω πολύ καλά στη Κύπρο, η ζωή είναι ήσυχη, ασφαλής και συνεχίζω να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο το οποίο αγαπώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.