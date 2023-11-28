Σταματέλος: «Οι σκέψεις του Μαρτίνεθ για το Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός»

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος φορτσάρει για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Φράιμπουργκ, μετέφερε ο Νίκος Σταματέλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών μίλησε για τα δύο πλάνα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ για το ματς της Πέμπτης (30/11, 19:45) με τους Γερμανούς. Το ένα είναι για 3-5-2 και το άλλο για 4-3-3, ενώ σε αμφότερα περιλαμβάνεται ο Ιμπόρα.

«Ο Ολυμπιακός δεν έχει την εικόνα που θέλει ο Μαρτίνεθ», τόνισε ο Νίκος Σταματέλος -μέσω της εκπομπής «Πρεσάρισμα» των Βάιου Τσούτσικα και Τάσου Νικολογιάννη- με αφορμή τα τελευταία παιχνίδια των Πειραιωτών.



