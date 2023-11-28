Παναθηναϊκός: Το 15 στα 19 μπορεί να δείξει τον «δρόμο»

Ο Παναθηναϊκός, έχει παίξει φέτος μέχρι στιγμής 19 επίσημα παιχνίδια στη σεζόν.

Τα ματς αυτά αφορούν το Super Cup, το πρωτάθλημα και το κύπελλο.

Από αυτά τα 19 ματς λοιπόν, στα 15 έχει κερδίσει τους αντιπάλους του στο δεύτερο ημίχρονο.

Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το τι συνέβη στα πρώτα ημίχρονα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, έχει κερδίσει 15 στα 19 ματς στα επιμέρους σκορ μόνο των 2ων ημιχρόνων.

