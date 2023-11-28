Κοντά σε μια σημαντική προσθήκη είναι η Ζαλγκίρις Κάουνας. Σύμφωνα με λιθουανικά ΜΜΕ, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έντμοντ Σάμνερ και όλα δείχνουν πως ο 27χρονος γκαρντ (1,98μ.) θα ανακοινωθεί σύντομα.



Την περασμένη σεζόν ο 27χρονος άσος είχε 7,1 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Νετς, ενώ το καλοκαίρι υπέγραψε στους Χόρνετς, οι οποίοι όμως τον αποδέσμευσαν στα τέλη Οκτωβρίου. Ο Σάμνερ ήταν νούμερο 52 στο ντραφτ του 2017 και πριν τους Νετς πέρασε τέσσερις σεζόν στους Πέισερς.

Η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις βγήκε στην αγορά καθώς από την αρχή της σεζόν έχουν αποχωρήσει οι Ίγκνας Μπραζντέικις και Ναζ Μήτρου-Λονγκ για τον Ολυμπιακό, ενώ προ ημερών τραυματίστηκε στον ώμο ο Τόμας Ντίμσα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.