Πένθος στην ΑΕΚ: «Έφυγε» ο Αντώνης Παραγιός

Στο πένθος βυθίστηκε τη Δευτέρα η οικογένεια της ΑΕΚ.

Η «Ένωση» θρηνεί τον χαμό του Αντώνη Παραγιού, ο οποίος άφησε την τελευταία τον πνοή σε ηλικία 94 ετών.

Η σχετική ανάρτηση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ αναφέρει:

«Έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή ο Αντώνης Παραγιός, ο οποίος ήταν ο γηραιότερος από τους πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Είχε γεννηθεί το 1929 στην Κάρπαθο και εντάχθηκε στην ΑΕΚ το 1948, προερχόμενος από τον Ποσειδώνα Γλυφάδας.

Αγωνίστηκε ως αμυντικός για σχεδόν μία δεκαετία, συμμετέχοντας σε τρεις κατακτήσεις Κυπέλλων Ελλάδας από την ΑΕΚ (1949, 1950, 1956), ενώ είχε δύο συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών.

Ήταν ένας από τους πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας μας που τιμήθηκαν στα εγκαίνια της OPAP ARENA στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η οικογένεια της ΑΕΚ τον αποχαιρετά με θλίψη και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του».

