Η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς δεν είναι δεδομένη, ωστόσο αν αποφασιστεί να δοθεί με ανταλλαγή, οι Σπερς έχουν περάσει σε πρώτη θέση φαβορί για να τον αποκτήσουν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.



Η ομάδα του Σαν Αντόνιο έχει πλέον πλήθος περιουσιακών στοιχείων, αφού πέραν του Βίκτορ Γουεμπανιαμά και του ΝτιΆαρον Φοξ, στο ρόστερ υπάρχουν ο ρούκι της χρονιάς Στεφόν Καστλ, ενώ τα ξημερώματα στο ντραφτ εξασφάλισε πως θα πάρει τη δεύτερη και την 14η επιλογή.

Αυτό δίνει στους Σπερς ένα πλήθος ικανών ανταλλαγμάτων για να δελεάσουν τους Μπακς, ενώ χθεσινό δημοσίευμα ανέφερε πως, όχι μόνο επειδή έχουν μια πολύ καλή βάση ομάδας για να κάνουν άμεσα πρωταθλητισμό, αλλά κι επειδή εδρεύουν σε περιοχές μεΣτο «κόλπο» για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο είναι επίσηςπου έχουν να προσφέρουν ανταλλάγματα στους Μπακς. Πάντως, για την ώρα, ο 30χρονος σούπερ σταρ έχει εγγυημένο συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, 57,6 εκατ. δολαρίων για το 2025/26 και 62,2 εκατ. δολάρια για το 2026/27, ενώ ο ίδιος έχει οψιόν για 66,8 εκατ. δολάρια για το 2027/28.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.