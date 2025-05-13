Ενηλικιώνεται και υπογράφει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα έως το 2030 ο Μπερνάλ

Δώρο γενεθλίων ένα… νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα θα λάβει ο Μαρκ Μπερνάλ για φέτος και δη στις 26 Μαΐου!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της εφημερίδας «Sport», καταγράφοντας ότι, παρά τις προτάσεις από αγγλικές ομάδες, ο Ισπανός μέσος θα επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Καταλανούς, που ολοκληρώνεται κανονικά το καλοκαίρι του 2026.

Με την θετική εισήγηση από πλευράς Χάνσι Φλικ για την εν λόγω εξέλιξη, να σημαίνει πως, μόλις ο Μπερνάλ ενηλικιωθεί θα υπογράψει την καινούργια σύμβαση του με την Μπαρτσελόνα, με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 17χρονος κεντρικός χαφ αποτελεί ένα από νέα ταλέντα των ακαδημιών της «Μασία» και ήδη παίζει βασικό ρόλο στην πρώτη ομάδα των «μπλαουγκράνα».

