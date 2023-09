Θύμα ληστείας ο Ράμος - Ήταν στο σπίτι τα 4 παιδιά του Αθλητικά 09:39, 27.09.2023 linkedin

Θύμα ληστείας έπεσε ο Σέρχιο Ράμος το βράδυ του αγώνα της Σεβίλλης με την Λανς, με τα τέσσερα παιδιά του να είναι στο σπίτι