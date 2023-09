Αταμάν: «Πολύ υψηλοί οι στόχοι μας - Είμαι σίγουρος ότι το ΟΑΚΑ θα παίρνει φωτιά φέτος» Αθλητικά 21:49, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Για τους υψηλούς στόχους της ομάδας του, την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν, τον Κώστα Σλούκα και το ΟΑΚΑ, μίλησε ο Εργκίν Αταμάν!