ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Πότε βρεθήκαν στην κορυφή και έπαιζαν τα ρέστα τους για τίτλο

Θεωρείται το δεύτερο ντέρμπι της πόλης των Αθηνών μετά το ντέρμπι αιωνίων και ένα εκ των κορυφαίων στην Ελλάδα  

αεκ - παο

Το ντέρμπι στην ΟΠΑΠ Αρένα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super Leaugue. Η ΑΕΚ έχοντας λευκό το ιατρικό της δελτίο καθώς και ο Σιντιμπέ μπήκε στις προπονήσεις και είναι στην διάθεση του Αλμέιδα θέλει με νίκη να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία και να πιάσει κορυφή.

Ο Φατίχ Τερίμ όπως ήταν λογικό, μετά από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για την λήξη της συνεργασίας της με τον Μπρινιόλι, δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ιταλό κίπερ. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

