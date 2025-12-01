Λογαριασμός
Σαββίδης: «Ενωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, να φύγουμε πρωταθλητές από την παλιά Τούμπα»

Μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε τη σημασία της ενότητας στα 100 χρόνια ζωής του κλαμπ και το πρωτάθλημα, ενώ γνωστοποίησε τα επόμενα βήματα για τη νέα Τούμπα.

ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το έκανε σε κλίμα ευφορίας μετά και τη μεγάλη, όπως σημειώθηκε, νίκη επί του Λεβαδειακού στη Βοιωτία.

Ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ ανέφερε ότι «ενωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ», ενώ, στάθηκε και στη σημασία που θα έχει για τον σύλλογο «να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές».

Σε ό,τι αφορά στο γηπεδικό ζήτημα, ο Σαββίδης έκανε γνωστή τη διαδικασία ίδρυσης εταιρίας ειδικού σκοπού για να υπογραφεί το μνημόνιο για τη νέα Τούμπα «και ο στόχος είναι να τελειώσουμε με τις μελέτες και να ωριμάσει η νέα Τούμπα το συντομότερο δυνατό, ενώ αναμένουμε και την πρόοδο του αθλητικού κέντρου».

Όσο για τους στόχους του Λουτσέσκου και των παικτών του (και) για τη φετινή σεζόν, ήταν ξεκάθαρος: «Εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο στόχος είναι να πάει ο ΠΑΟΚ μακριά και στην Ευρώπη».

