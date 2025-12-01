Εμφύλιος στον Ηρακλή: Ευγενίου και Μονεμβασιώτης οδηγούνται στα δικαστήρια

Δύο άνδρες, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης και ο Στράτος Ευγενίου συνεχίζουν τον πόλεμο χαρακωμάτων. Αμφότεροι ισχυρίζονται ότι είναι οι ιδιοκτήτες του Ηρακλή και όλα δείχνουν πως οδηγούνται μετά από μήνες διαξιφισμών, στα δικαστήρια, την ώρα που η ομάδα παλεύει να επιστρέψει στη Super League.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης κατηγόρησε τον Στράτο Ευγενίου για απόπειρα απάτης. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως επιχείρησε να πουλήσει τον Ηρακλή σε τρίτους, ισχυριζόμενος ότι κατέχει τις μετοχές και στη συνέχεια τόνισε πως θα τον κυνηγήσει μέχρι να... πατήσει μαύρο χιόνι!

«Χρησιμοποιήσαμε την ονομασία ''Φούρνοι Βενέτη'' για να προστατεύσουμε τον Ηρακλή. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, είτε πρόκειται για Λουκίνα είτε για Παναγόπουλο, να δυσφημεί συστηματικά την ομάδα. Η ομάδα δεν είναι μόνη, διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό νομικό τμήμα σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε σεβασμό, όπως ακριβώς σεβόμαστε κι εμείς όλους.

Σήμερα κατέχουμε το 98,24% των μετοχών, με επίσημη βεβαίωση τόσο στο Μητρώο Δικαιούχων όσο και στο ΓΕΜΗ. Από εδώ και πέρα, ο κ. Στράτος Ευγενίου θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του μέσα από τις αγωγές και τα δικαστήρια που έρχονται. Στο τέλος επέδειξε αδιαλλαξία και προσπάθησε να αποκομίσει περισσότερα χρήματα.

Επιχείρησε να πουλήσει την ομάδα σε τρίτους, ισχυριζόμενος ότι κατέχει τις μετοχές, ενώ εμείς είχαμε ανέγκλητο πληρεξούσιο. Προσπάθησε να μεταβιβάσει τις μετοχές παρανόμως, ενώ μας αποκάλεσε τζάμπα μάγκες. Πρόκειται για απόπειρα απάτης, ποινικά κολάσιμη πράξη. Δεν είναι μόνο όσα είπε - είναι η πράξη που έκανε. Το θέμα έχει ήδη ανατεθεί στους δικηγόρους και οδεύουμε προς τα ποινικά δικαστήρια.

Του καλύψαμε τα χρέη του κι εκείνος επιχείρησε να πουλήσει την ομάδα αλλού όταν είδε ότι οδεύουμε προς την Α’ Εθνική. Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το δίκιο μας. Θα τον κυνηγήσω μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι».

Η απάντηση του Στράτου Ευγενίου ήταν άμεση. Είπε ότι ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης κατασκεύασε ένα σενάριο το οποίο θα ζήλευε μέχρι και ο Φώσκολος, ενώ στην έγγραφη δήλωσή του υπογράφει ως μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής και σημειώνει ότι «οι κάθε είδους συμπαιγνίες και παρασκηνιακές ενέργειες, θα φωτιστούν από το φως της μοναδικής αλήθειας».

«ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ Π.Ο.ΤΡΙΓΛΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

Ο προβλέψιμος, λόγω του πρότερου βίου του στο επιχειρείν και στον αθλητισμό, χορηγός του Π.Ο.Τρίγλια / Ηρακλής για μία ακόμη φορά διακρίθηκε στους μονολόγους.

Κατασκεύασε ένα σενάριο που θα το ζήλευε και ο Φώσκολος προκειμένου να πείσει για τις πραξικοπηματικές του μεθόδους. Στην εκτέλεση του σεναρίου, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και προκειμένου να μην γίνει αντιληπτό το πόσο κακοσκηνοθετημένο ήταν το… «έργο», το «ανέβασε» μεταξύ γνωστών και φίλων.

Κοντός ψαλμός αλληλούια. Οι κάθε είδους συμπαιγνίες και παρασκηνιακές ενέργειες δε θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούν από το φως της ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ αλήθειας.

Ο Μεγαλομέτοχος της Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΕ

Ευστράτιος Ευγενίου».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.