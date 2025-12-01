Ο Ρόναλντ Αραούχο σταματάει προσωρινά το ποδόσφαιρο για να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία

Ο Ρόναλντ Αραούχο, αποφάσισε να βάλει πάνω από όλα την ψυχική του υγεία, καθώς σύμφωνα με τη Marca οι εκπρόσωποί του ενημέρωσαν την Μπαρτσελόνα ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από την αγωνιστική δράση!



Παρότι ο Ουρουγουανός αμυντικός είναι απόλυτα υγιής σωματικά, βιώνει μια μεγάλη ψυχολογική φόρτιση εδώ και αρκετές εβδομάδες, όπως τονίζει η Marca.

Η αποβολή του στο πρόσφατο παιχνίδι του Champions League κόντρα στην Τσέλσι αποτέλεσε τη «σταγόνα που ξεχείλισε» και ώθησε τον παίκτη να ζητήσει βοήθεια. Οι εκπρόσωποί του ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη και συναντήθηκαν με τη διοίκηση, προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο παίκτης θα μπορέσει να ανακτήσει την ψυχική του ισορροπία.



Ο Χάνσι Φλικ επιβεβαίωσε ότι ο Αραούχο δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, τονίζοντας πως το θέμα είναι απολύτως προσωπικό και ότι ο σύλλογος θα σεβαστεί απόλυτα την ιδιωτικότητά του.



Η Μπαρτσελόνα, οι συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο στάθηκαν αμέσως στο πλευρό του, δείχνοντας κατανόηση και στήριξη. Ο Αραούχο είναι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας και η παρουσία του στα αποδυτήρια είναι σημαντική. Όμως, αυτό που προέχει τώρα είναι ο ίδιος ως άνθρωπος.

