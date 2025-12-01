NBA: Το σκέφτονται για Άντονι Ντέιβις οι Μπουλς

Οι Σικάγο Μπουλς έχουν κάνει ένα μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν, έχοντας μετά από 19 αγώνες ρεκόρ 9-10, ωστόσο θεωρούν πως με κάποιες διορθωτικές κινήσεις έχουν όλα τα φόντα να κυνηγήσουν με αξιώσεις μια θέση στα playoffs.

Σύμφωνα λοιπόν με το ESPN, οι Μπουλς εξετάζουν την περίπτωση του Άντονι Ντέιβις των Ντάλας Μάβερικς, τον οποίο θεωρούν ως ιδανική λύση για να ενισχύσουν τη ρακέτα σε άμυνα και επίθεση.

Ο Ντέιβις, γεννημένος στο Σικάγο, έχει φυσικούς δεσμούς με την πόλη - ένα στοιχείο που η διοίκηση των Μπουλς υπολογίζει ιδιαίτερα, καθώς τα τελευταία χρόνια δίνει έμφαση σε παίκτες με τοπική καταγωγή. Παράδειγμα αποτελούν οι Άγιο Ντοσούνμου, Τζέβον Κάρτερ και ο ρούκι Μάτας Μπουζέλις.

Παρά το ενδιαφέρον για μια τόσο ηχηρή κίνηση, πηγές μέσα από την ομάδα τόνισαν πως οι Μπουλς δεν πρόκειται να ανταλλάξουν κανένα μέλος του νεανικού τους κορμού, εκτός κι αν πλησιάσουν αρκετά στο επίπεδο πραγματικού πρωταθλητισμού.

Η ομάδα θεωρεί πως οι Κόμπι Γουάιτ, Τζος Γκίντι, Μάτας Μπουζέλις και Νόα Εσενγκέ αποτελούν βασικά κομμάτια για το μέλλον και θέλουν να χτίσουν γύρω από αυτή τη «νέα τετράδα».

Παραμένει άγνωστο αν οι Μάβερικς θα εξέταζαν καν συζήτηση για τον Ντέιβις, όμως είναι σαφές ότι το Σικάγο βρίσκεται στο στάδιο όπου αναζητά έναν παίκτη καλύτερο του Βούτσεβιτς, με τον Άντονι Ντέιβις να φέρεται να είναι στην κορυφή της λίστας.

