Άνετη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο και ιδανικό ξεκίνημα στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της φετινής Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό!

Έχοντας τον απόλυτο έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και φτιάχνοντας μεγάλες υπέρ τους διαφορές από το πρώτο ημίχρονο, οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την επιβλητική νίκη με 89-68, ανεβαίνοντας στο 2-1 πριν ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσουν την Εφές.

Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει να βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι, με τον άκρως επιδραστικό στο παιχνίδι της, Μουσταφά Φαλ, να έχει επιστρέψει δυναμικά από τον τραυματισμό του, ενώ άμεσα αναμένεται και η επανένταξη στο ροτέισον του Μιλουτίνοφ.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 18/30 δίποντα, 12/27 τρίποντα και 20 ασίστ για 11 λάθη, οι Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ, οι οποίοι σκόραραν από 22 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Παπανικολάου. Από την άλλη, για την Αρμάνι ξεχώρισαν οι ΛεΝτέι (16π) και Ντιοπ (14π), ενώ πολύ χαμηλά έμειναν τα μεγαλύτερα επιθετικά της «όπλα», Μίροτιτς και Σιλντς, οι οποίοι έβαλαν από 5 πόντους.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ, ενώ ο Μεσίνα επέλεξε για την αρχική πεντάδα της Αρμάνι τους Τονούτ, Σιλντς, Ντιμιτρίεβιτς, Μίροτιτς και Ντιοπ. Εκρηκτικοί στα πρώτα λεπτά οι Πειραιώτες, με τον Βαζένκοφ να βάζει πέντε σερί πόντους και με τον Φουρνιέ να «ταίζει» τον Φαλ για το αρχικό 7-0. Με υποδειγματικές επιθέσεις, άριστη κυκλοφορία της μπάλας, άψογες άμυνες και με τον Βεζένκοφ να φτάνει από πολύ νωρίς τους 8 προσωπικούς πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε διψήφιο προβάδισμα (14-4), μετά από ασίστ του Φαλ και κάρφωμα του Παπανικολάου, ενώ η Αρμάνι σκόραρε μόνο με δύο βολές (0/7 δίποντα και 0/1 τρίποντο) στο πρώτο τετράλεπτο.

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 89-68: Σάρωσε την Αρμάνι και όλο και βελτιώνεται ο Ολυμπιακός

Όμως, σε εκείνο το σημείο του ματς η ομάδα του Μπαρτζώκα έχασε τον επιθετικό της ρυθμό και η Αρμάνι εμφανίστηκε στο ματς, φτιάχνοντας σερί 13-2 και παίρνοντας το πρώτο της προβάδισμα (16-17). Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο όντας στο +6 (23-17), με τον Βεζένκοφ να σκοράρει με δύσκολο λέι απ φτάνοντας τους 12, ενώ ο Παπανικολάου έκλεψε και ευστόχησε με τη λήξη!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον ΛεΝτέι να σκοράρει πέντε συνεχόμενους πόντους, μειώνοντας σε 23-22, αλλά ο ΜακΚίσικ συνέχισε να προσφέρει επιθετικά, κάνοντας το 26-22 με καλάθι και φάουλ και το 28-24 με δύσκολο λέι απ του! Ο Ολυμπιακός ξαναέδεσε την άμυνά του και με τους Βιλντόσα, ΜακΚίσικ και Ράιτ να πρωταγωνιστούν στις επιθέσεις του, ξέφυγε με 32-24, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΜακΚίσικ να ευστοχεί σε buzzer-beater λέιπ απ, φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους (όσους και ο Βεζένκοφ σε εκείνο το σημείο του ματς), ξαναδίνοντας στην ομάδα του διψήφιο προβάδισμα (39-27). Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι είχαν αρνητικούς στο πρώτο μέρος τα δύο μεγαλύτερα επιθετικά τους «όπλα», Μίροτιτς (1π. 0/3 δίποντα, 0/1 τρίποντο) και Σιλντς (2π ? δίποντα, 0/1 τρίποντο).

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 89-68: Σάρωσε την Αρμάνι και όλο και βελτιώνεται ο Ολυμπιακός

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Παπανικολάου έβαλε με τρίποντο τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +15 (42-27) και ο Ρίτσι απάντησε άμεσα για το 42-30, πριν ο Γουόκαπ κλέψει και σκοράρει στον αιφνιδιασμό, για το 45-30. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ξανά (45-41), φτιάχνοντας σερί 8-0 χάρη σε συνεχόμενα τρίποντα από Ντιμιτρίεβιτς, Ρίτσι και το πρώτο εύστοχο δίποντο του Μίροτιτς.

Το σερί σταμάτησε με διαδοχικές εύστοχες βολές του Βεζένκοφ, ενώ ο Παπανικολάου επανέφερε τον Ολυμπιακό στο +10 (51-41).

Με νέο τρίποντό του, ο Βεζένκοφ έφτασε τους 20, ενώ κάπου εκεί έκανε ξανά την εμφάνισή της η «ατσάλινη» άμυνα των Πειραιωτών, οι οποίοι έκλεισαν το δεκάλεπτο έχοντας ισοφαρίσει τη μέγιστη υπέρ τους διαφορά (63-48)!

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 89-68: Σάρωσε την Αρμάνι και όλο και βελτιώνεται ο Ολυμπιακός

Απόλυτα συγκεντρωμένοι στην τέταρτη περίοδο οι παίκτες του Ολυμπιακού, εκτόξευσαν την υπέρ τους διαφορά στο +19 (70-51), πριν η Αρμάνι μειώσει σε 70-57,, χάρη σε διαδοχικά καλάθια από ΛεΝτέι, Ρίτσι και Μίροτιτς. Ωστόσο, ο Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ και επανέφερε την ηρεμία στους παίκτες του, οι οποίοι δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά στα τελευταία λεπτά, παίρνοντας την άνετη νίκη με το τελικό 89-68!

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-27, 63-48, 89-68

