Πάλεψε μέχρι τέλους αλλά δεν τα κατάφερε η Εθνική Ελπίδων κόντρα στην αντίστοιχη της Κροατίας, καθώς ηττήθηκε 3-2 εκτός έδρας και αποκλείστηκε από την τελική φάση του Euro u21, καθώς χρειαζόταν μόνο νίκη.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-0, η Ελλάδα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισε μέσα σε μόλις ένα λεπτό, χάρη στα γκολ των Κωστούλα και Μπακούλα και αν ήταν λίγο πιο εύστοχη θα μπορούσε να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω.

Ωστόσο, για αυτά τα παιδιά, μόνο περηφάνια μπορούμε να νιώθουμε, καθώς σε έναν όμιλο με Κροατία και Πορτογαλία συγκέντρωσαν 17 βαθμούς και έχασαν στα σημεία την πρόκριση.

Το ματς:

Η Ελλάδα ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και από νωρίς έδειξε ότι θέλει να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο. Άλλωστε, το ίδιο μαρτυρούσαν και επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος παρέταξε την ομάδα με 3 φορ (Κούτσιας, Νιάρχος και Κωστούλας).

Την πρώτη καλή ευκαιρία την είχε η Εθνική μας στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μουζακίτη να πιάνει δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και τον Τσάβλινα να διώχνει σε κόρνερ.

Η Ελλάδα είχε τα ηνία του αγώνα, αλλά το γεγονός πως έπαιρνε παραπάνω ρίσκα που οδηγούσαν πολλές φορές σε λάθη, έδωσαν το προβάδισμα στους Κροάτες με 2 γκολ διαφορά. Ο Κατσαβέντα στο 16’ και ο Μπέλιο στο 34’ έκαναν το 2-0 για τους γηπεδούχους, με αμφότερα τα τέρματα να είναι προϊόντα αντεπιθέσεων, έπειτα από λάθος των παικτών της Εθνικής στο μισό της Κροατίας.

Ωστόσο, λίγα λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου μίλησε η ελληνική ψυχή. Στο 45’+3’ ο Μπάμπης Κωστούλας μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά, έπειτα από ασίστ του Μουζακίτη, με τον Μπακούλα μόλις ένα λεπτό αργότερα να ισοφαρίζει για την Εθνική και να στέλνει τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο, με την Εθνική στην επίθεση. Στο 48’ ο Κούτσιας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Ταουσιάνη. Το ματς έκτοτε άρχισε να γίνεται πιο δυνατό, με περισσότερα μαρκαρίσματα και ένταση. Άλλωστε το διακύβευμα ήταν τεράστιο, με τον ρυθμό ωστόσο να μην επηρεάζεται.

Δυστυχώς αυτοί που βρήκαν πρώτοι το τρίτο τους γκολ ήταν οι Κροάτες, με τον Βούσκοβιτς έπειτα από εκτέλεση κόρνερ να νικάει τους πάντες στον αέρα και να γράφει 3-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Κροατία: Τσάβλινα, Βάλινσιτς, Βούσκοβιτς, Πρπιτς, Χργκοβιτς, Μπέλτσαρ, Σόλτνο, Κατσαβέντα, Βίντοβιτς, Ιβάνοβιτς, Μπέλιο

Ελλάδα: Μπαλωμένος - Αποστολόπουλος, Κωστής, Κωνσταντόπουλος, Κουτσογούλας - Κουρφαλίδης, Μουζακίτης, Μπακούλας - Νιάρχος, Κούτσιας, Κωστούλας

