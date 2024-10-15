Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχθηκε στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο το συγκεκριμένο ντέρμπι σημαδεύτηκε από την άθλια συμπεριφορά των οργανωμένων οπαδών των γηπεδούχων.

Αρκετά μέλη της Atletico Front πέταξαν αναπτήρες στον Τιμπό Κουρτουά, γεγονός που ανάγκασε τον αγώνα να διακοπεί για αρκετά λεπτά. Για να μην αναφέρουμε, τα ναζιστικά σύμβολα, τις αστοχίες ασφαλείας, ακόμη και την παρουσία μαχαιριού στην κερκίδα.

Αυτά τα γεγονότα φαίνεται πως θα οδηγήσουν στην πολύ αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία των «ροχιμπλάνκος». Όπως προκύπτει από τη «Marca», η Επιτροπή

Αντιμετώπισης Βίας έχει προτείνει στην αρμόδια Αρχή το «κλείσιμο» του «Μετροπολιτάνο» για 15 μέρες, στη διάρκεια των οποίων η Ατλέτικο θα δίνει χωρίς κόσμο τους εγχώριους αγώνες, μαζί με πρόστιμο 65 χιλιάδων ευρώ.

Ο λόγος που προτείνεται μία τόσο αυστηρή ποινή είναι επειδή υπάρχει οι πρόθεση από τη συγκεκριμένη Επιτροπή ώστε να λειτουργήσει παραδειγματικά. Οι αρμόδιοι χαρακτήρισαν αυτό που συνέβη ως «πολύ σοβαρό» και ελπίζουν ότι η επακόλουθη κύρωση θα αποτελέσει ένα σημείο καμπής για όλο τον ισπανικό αθλητισμό

Από την πλευρά της, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ήδη λάβει μέτρα για το θέμα απαγορεύοντας δια βίου την είσοδο στο γήπεδο σε τέσσερις οπαδούς που εμπλέκονται στην ρίψη του αναπτήρα στον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, ο σύλλογος δεν έχει σταματήσει να εργάζεται για όσα συνέβησαν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμη περισσότερες απαγορεύσεις εισόδου στο γήπεδό του.

