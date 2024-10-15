Λογαριασμός
Συμφώνησε να αναλάβει την Εθνική Αγγλίας ο Τόμας Τούχελ

Σε νέα εποχή φαίνεται πως μπαίνει η εθνική Αγγλίας, καθώς όλα δείχνουν πως τα «τρία λιοντάρια» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Τόμας Τούχελ, για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας

Τόμας Τούχελς

Η εθνική Αγγλίας αλλάζει σελίδα και ο Τόμας Τούχελ πρόκειται να κάτσει στον πάγκο των «τριών λιονταριών». Ο Γερμανός μετά από συζητήσεις με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας ήρθε σε τελική συμφωνία και παίρνει τα κλειδιά της ομάδας.

Ο προηγούμενος ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποχώρησε οικειοθελώς μετά τον χαμένο τελικό του EURO 2024 από την Ισπανία (2-1), με την Αγγλία να ψάχνει έκτοτε τον αντικαταστάτη του. Ο Λι Κάρσλεϊ ανέλαβε ως προσωρινός προπονητής, καθώς είχε εμπειρία από την ομάδα της Αγγλίας U21 το 2021, ενώ κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 το 2023.

Αγγλία ποδόσφαιρο
