Ντόχα: Η Σάκκαρη υπέταξε το Νο.2 του κόσμου με ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά - Bίντεο με τον πόντο της νίκης

Πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη πέταξε εκτός συνέχειας το Νο. 2 του κόσμου, Ίγκα Σφιόντεκ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Open της Ντόχα

Το ονειρικό ταξίδι στα κορτ του Qatar TotalEnergies Open 2026 συνέχισε η Μαρία Σάκκαρη!


Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μια ακόμη εκπληκτική εμφάνιση στο Open της Ντόχα και πανηγύρισε την ορόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, πετώντας εκτός συνέχειας την Ίγκα Σφιόντεκ!

Στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν έως τώρα, η Σάκκαρη επέδειξε εξαιρετική αγωνιστική και πνευματική ετοιμότητα, καθώς, παρά το γεγονός πως βρέθηκε να χάνει από την Πολωνή τενίστρια Νο.2 του κόσμου, κατάφερε να κάνει μια σπουδαία ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 7-5) μετά από 2 ώρες και 31 λεπτά αγώνα!


Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Μαρίας επί της Σφιόντεκ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με την Ελληνίδα τενίστρια να επιστρέφει σε ημιτελικό WTA 1000 για πρώτη φορά μετά το Indian Wells του 2024.

Στο πρώτο σετ, η 24χρονη Πολωνή επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και με δύο μπρέικ στο σερβίς της Σάκκαρη, έφτασε με σχετική άνεση στο 1-0 (6-2). Παρά τη μεγάλη ψυχολογική πίεση, η Μαρία παρέμεινε πιστή στο αγωνιστικό της πλάνο και με ώριμο παιχνίδι ισοφάρισε σε 1-1 τα σετ (6-4), σπάζοντας δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της!

