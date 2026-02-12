Το ονειρικό ταξίδι στα κορτ του Qatar TotalEnergies Open 2026 συνέχισε η Μαρία Σάκκαρη!

Maria Sakkari’s reaction after beating Swiatek in Doha.



Infectious smile on her face.



She is the first player to EVER beat Iga in a completed match at a WTA 1000 event after losing the first set.



Iga was 109-0… insane.



What a moment.



🇬🇷🥹 pic.twitter.com/ixGVLJj8HL February 12, 2026



Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μια ακόμη εκπληκτική εμφάνιση στο Open της Ντόχα και πανηγύρισε την ορόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, πετώντας εκτός συνέχειας την Ίγκα Σφιόντεκ!

Στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν έως τώρα, η Σάκκαρη επέδειξε εξαιρετική αγωνιστική και πνευματική ετοιμότητα, καθώς, παρά το γεγονός πως βρέθηκε να χάνει από την Πολωνή τενίστρια Νο.2 του κόσμου, κατάφερε να κάνει μια σπουδαία ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 7-5) μετά από 2 ώρες και 31 λεπτά αγώνα!



Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Μαρίας επί της Σφιόντεκ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με την Ελληνίδα τενίστρια να επιστρέφει σε ημιτελικό WTA 1000 για πρώτη φορά μετά το Indian Wells του 2024.



Στο πρώτο σετ, η 24χρονη Πολωνή επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και με δύο μπρέικ στο σερβίς της Σάκκαρη, έφτασε με σχετική άνεση στο 1-0 (6-2). Παρά τη μεγάλη ψυχολογική πίεση, η Μαρία παρέμεινε πιστή στο αγωνιστικό της πλάνο και με ώριμο παιχνίδι ισοφάρισε σε 1-1 τα σετ (6-4), σπάζοντας δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της!

Maria Sakkari after beating Iga Swiatek to reach Doha SF



“I’m speechless because it’s been a while since I’ve had a big day like today. When you drop in the rankings and you’re not playing good tennis you start doubting yourself. You’re thinking you’re never gonna beat those… pic.twitter.com/ZuNfSE0hz0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 12, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.