Η εκτόξευση της Σάκκαρη στο WTA Ranking μετά την πρόκριση στον τελικό της Ντόχα

Δείτε πόσες θέσεις έχει κερδίσει η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη, μετά και την ονειρική της πορεία μέχρι τον τελικό του Open της Ντόχα

Σάκκαρη

Επιδεικνύοντας τεράστια ψυχικά και αγωνιστικά αποθέματα, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με ανατροπή της Ίγκα Σφιόντεκ με 2-1 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Qatar TotalEnergies Open 2026!

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια συνέχισε τις εκπληκτικές της εμφανίσεις στα κορτ του Κατάρ, καθώς, μετά την Παολίνι, Νο.8 του κόσμου, πέταξε εκτός συνέχειας και το Νο.2!

Η ξέφρενη πορεία της στο τουρνουά την έχει εκτοξεύσει και στο WTA Ranking, με τη Σάκκαρη να έχει κερδίσει ήδη 19 θέσεις στην μέχρι τώρα πορεία της στην Ντόχα!

Συγκεκριμένα, η Μαρία βρισκόταν στο Νο. 52 του κόσμου πριν τη συμμετοχή της στο 1000άρι τουρνουά, με την έμπειρη τενίστρια να κερδίζει 325 πόντους και να φτάνει τους 1.435 βαθμούς, φιγουράροντας το Νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης!

