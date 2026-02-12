Επιδεικνύοντας τεράστια ψυχικά και αγωνιστικά αποθέματα, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με ανατροπή της Ίγκα Σφιόντεκ με 2-1 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Qatar TotalEnergies Open 2026!



Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια συνέχισε τις εκπληκτικές της εμφανίσεις στα κορτ του Κατάρ, καθώς, μετά την Παολίνι, Νο.8 του κόσμου, πέταξε εκτός συνέχειας και το Νο.2!

Η ξέφρενη πορεία της στο τουρνουά την έχει εκτοξεύσει και στο WTA Ranking, με τη Σάκκαρη να έχει κερδίσει ήδη 19 θέσεις στην μέχρι τώρα πορεία της στην Ντόχα!



Συγκεκριμένα, η Μαρία βρισκόταν στο Νο. 52 του κόσμου πριν τη συμμετοχή της στο 1000άρι τουρνουά, με την έμπειρη τενίστρια να κερδίζει 325 πόντους και να φτάνει τους 1.435 βαθμούς, φιγουράροντας το Νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.