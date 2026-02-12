Στα «πράσινα» και επίσημα ο bomber Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη την απόκτηση του 31χρονου αθλητή για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

___________________________________________________



Nigel Hayes-Davis joins Panathinaikos BC AKTOR



Panathinaikos BC AKTOR… pic.twitter.com/zeRC6o4UGz

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 12, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.