Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα τον bomber Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια

Χέιζ-Ντέιβις

Στα «πράσινα» και επίσημα ο bomber Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη την απόκτηση του 31χρονου αθλητή για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
___________________________________________________

Nigel Hayes-Davis joins Panathinaikos BC AKTOR

Panathinaikos BC AKTOR… pic.twitter.com/zeRC6o4UGz

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 12, 2026

Πηγή: sport-fm.gr

