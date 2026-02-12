Θριαμβευτική πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη (Νο. 52 στον κόσμο) στο 1000άρι Qatar Open, καθώς επικράτησε με εντυπωσιακή ανατροπή της Νατάλια Σβιάτεκ (Νο. 2) με 2-6, 6-4, 7-5 και εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του τουρνουά (13/2). Επόμενος στόχος της είναι ο πρώτος της τελικός σε διοργάνωση WTA 1000 μέσα στο 2026.

Η νίκη αυτή είχε ιστορική σημασία, αφού η Σάκκαρη έγινε η πρώτη αθλήτρια που καταφέρνει να λυγίσει τη Σβιάτεκ σε αγώνα WTA 1000 έχοντας χάσει το πρώτο σετ. Μέχρι τώρα, η Πολωνή μετρούσε 109 διαδοχικές νίκες όταν έπαιρνε προβάδισμα.

Με την πρόκριση στην τετράδα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αναμένεται να επιστρέψει στο Top 30 της παγκόσμιας κατάταξης από την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ήξερα ότι η Ίγκα είναι σαν “τοίχος”, ιδιαίτερα σε αυτό το γήπεδο. Το σημαντικό δεν ήταν μόνο το παιχνίδι μου, αλλά το ότι δεν επέτρεψα στο μυαλό μου να καταρρεύσει μετά το πρώτο σετ. Έδωσα μάχη με κάθε ίνα του σώματός μου. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμη να σταθώ απέναντι στις κορυφαίες», ανέφερε η Σάκκαρη, επισημαίνοντας πως η δουλειά που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, προσθέτοντας περισσότερη ποικιλία και τακτική σκέψη στο παιχνίδι της, απέδωσε απέναντι στην επιθετικότητα της Πολωνής.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, την εβδομάδα στη Ντόχα ως την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα της: «Αρχίζω να βλέπω ξανά τη Μαρία που γνώριζα — τη Μαρία που παλεύει κάθε πόντο χωρίς φόβο».

Αναφερόμενη στην κίνησή της να αγκαλιάσει τη Σβιάτεκ στο φιλέ μετά το τέλος του αγώνα, εξήγησε: «Κατάλαβα ότι περνούσε δύσκολες στιγμές και μου βγήκε αυθόρμητα. Είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι, προπονούμαστε μαζί και έχουμε καλές σχέσεις. Δεν το έκανα για εντυπωσιασμό, αλλά γιατί ένιωσα πως το είχε ανάγκη. Είναι σπουδαία πρωταθλήτρια και υπέροχος άνθρωπος. Κάθε αναμέτρησή μας με ωθεί πέρα από τα όριά μου».



