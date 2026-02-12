Κόλλησε πάνω στον Σάντσχουλπ ο Τσιτσιπάς και αποχαιρέτησε το Ρότερνταμ

Απότομο φρένο μπήκε στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ να παίρνει πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά του Ρότερνταμ με 2-0 (6-4,7-6).

Ο Ολλανδός μπήκε πολύ αποφασισμένος και με γοργές διαδικασίες καθάρισε τον Έλληνα τενίστα.

Στο πρώτο σετ οι δυο τους πήγαιναν χέρι χέρι στο σκορ, όμως ο Σάντσχουλπ με ένα ξεπέταγμα στο φινάλε έκανε εμφατικά το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς πάλεψε να επιστρέψει στο ματς και με πείσμα έστειλε την αναμέτρηση σε tie break, εκεί όμως ο Ολλανδός έδειξε και πάλι χαρακτήρα κλειδώνοντας μία και καλή την υπόθεση πρόκριση με 2-0.

Τα σετ: 6-4, 7-6

