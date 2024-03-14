Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μάχη στον «αέρα» και το επιθετικό ταλέντο

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι για έκτη φορά τη φετινή σεζόν με τους «πράσινους» να θέλουν να… ισοφαρίσουν.

Οι Πειραιώτες έχουν 3 νίκες στα ντέρμπι «αιωνίων» με την μία από αυτές να γίνεται στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague.

Πλέον το Τριφύλλι ψάχνει τη νίκη στο ΣΕΦ έστω και με έναν πόντο, στην κανονική διάρκεια, για να έχει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία των δύο ομάδων.

