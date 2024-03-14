Λογαριασμός
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μάχη στον «αέρα» και το επιθετικό ταλέντο

«Αιώνιο» ντέρμπι πράξη… έκτη για τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Euroleague. Που όμως θα κριθεί η αναμέτρηση;

pao

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι για έκτη φορά τη φετινή σεζόν με τους «πράσινους» να θέλουν να… ισοφαρίσουν.

Οι Πειραιώτες έχουν 3 νίκες στα ντέρμπι «αιωνίων» με την μία από αυτές να γίνεται στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague.

Πλέον το Τριφύλλι ψάχνει τη νίκη στο ΣΕΦ έστω και με έναν πόντο, στην κανονική διάρκεια, για να έχει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία των δύο ομάδων. 

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός
