Αθανασίου: «Αυτή είναι η πιθανότερη, πρώτη, ενδεκάδα του Τερίμ στον Παναθηναϊκό»

Ως ένα πολύ δύσκολο ματς, χαρακτήρισε το αποψινό κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Νίκος Αθανασίου, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Πολύ δύσκολο ματς για τον Παναθηναϊκό αυτό με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Άλλη συνθήκη ότι παίζει σε άδεια Λεωφόρο. Είχε μια εβδομάδα να δουλέψει με την ομάδα ο Τερίμ, δύσκολα θα προκύψουν αλλαγές σε τόσο μικρό διάστημα. Ήταν στα... κόκκινα η προετοιμασία. Η ένταση το κύριο χαρακτηριστικό της αγωνιστικής ταυτότητας», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο Νίκος Αθανασίου, έκανε τη δική του εκτίμηση για την πρώτη ενδεκάδα του Φατίχ Τερίμ: «Δεδομένων των απουσιών ο Τερίμ, εκτιμώ ότι θα παίξει με Λοντίγκιν, Βαγιαννίδη, Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Βιλένα, Μπερνάρ και τριάδα, με Μαντσίνι, Αϊτόρ, Ιωαννίδη. Δεν αποκλείω να δούμε τον Φικάι να παίρνει χρόνο, αν μείνει έξω και σε άλλο ματς ο Σένκεφελντ. Έχει πιο ενεργό ρόλο από την ημέρα που ήρθε ο Τερίμ».

Ακούστε μεταξύ άλλων όσα είπε για τα μεταγραφικά σενάρια από την Τουρκία, αλλά και για τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία αναφορικά με τον Μπερνάρ.

