«Ο Κάρμο υπογράφει στον Ολυμπιακό σε μια-δυο ημέρες»

Μία νέα διάσταση στη μεταγραφική υπόθεση του Ολυμπιακού με τον Νταβίντ Κάρμο της Πόρτο, φέρνει σημερινή πληροφορία από την Τουρκία.

Σύμφωνα με αυτή, ο πανύψηλος (1μ96) Πορτογάλος στόπερ είναι στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε κατόπιν πρότασης του αθλητικό διευθυντή του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, Μάρκο Μπράνκο (πρώην του ΠΑΟΚ), «όμως λόγω εσωτερικών προβλημάτων στη Φενέρ δεν θα προχωρήσει και ο Κάρμο θα υπογράψει στον Ολυμπιακό μέσα σε μία-δύο ημέρες»!

Να θυμίσουμε ότι μόλις πριν 48 ώρες είχε αποκαλυφθεί από τον πορτογαλικό Τύπο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 24χρονο αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, με την επιπρόσθετη πληροφορία ότι η Πόρτο προτιμάει να τον «προωθήσει» σε κάποιο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως το αγγλικό η, το γερμανικό.

Ο Κάρμο εμφανίζεται στην Πορτογαλία να αποτελεί εισήγηση του Κάρλος Καρβαλιάλ προς τον Ολυμπιακό, καθότι τον είχε παίκτη στην Μπράγκα για μία διετία, από το καλοκαίρι του 2020 έως το καλοκαίρι του 2022. Με το που έφυγε ο Καρβαλιάλ από την Μπράγκα, πουλήθηκε ο Κάρμο στην Πόρτο με 20 εκ. Ευρώ! Στην Πόρτο δεν έγινε, πάντως, ποτέ βασικός και την περασμένη εβδομάδα με απόφαση του Κονσεϊσάο υποβιβάστηκε στην Πόρτο Β, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με στόχο βέβαια την πώληση του.

Ο Ολυμπιακός, που σύμφωνα με πηγές από την Πορτογαλία έχει κλείσει τον 23χρονο δεξιοπόδαρο Βραζιλιάνο στόπερ Γκαμπριέλ Περέιρα της Ζιλ Βισέντε, ψάχνει να ενισχυθεί με δύο στόπερ, καθώς Φρέιρε και Πορόζο εμφανίζονται υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Οι δικές μας πληροφορίες λένε πως όντως υπάρχει θέμα μεταγραφής του Κάρμο στον Ολυμπιακό! Μόλις τις προάλλες, παρεμπιπτόντως, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν δανεικό από την Πόρτο τον Ισπανό σέντερ φορ Φραν Ναβάρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.