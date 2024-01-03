Παναθηναϊκός: Το είπε και το έκανε ο Τερίμ

Ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει τον Πας Γιάννινα έχοντας στο τιμόνι του τον Φατίχ Τερίμ. Πρώτο παιχνίδι για τον Τούρκο τεχνικό με τα χρώματα των ”πρασίνων”, επίσης για την ιστορία ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην έδρα του τα Γιάννενα, με σκορ 3-0 και χατ τρικ του Αϊτόρ την περασμένη σεζόν.

Στο ωστόσο η αποστολή του ”τριφυλλιού” για τον σημερινό αγώνα είχε και μία… έκπληξη που με αυτό τον τρόπο δείχνει, πως ο Τερίμ κράτησε τον λόγο του για τα όσα είπε στην παρουσίαση του, στον Παναθηναϊκό.

