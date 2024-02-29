Τον μεγάλο στόχο της προπονητικής του καριέρας, που δεν είναι άλλος από το να πάρει τα... ηνία της Έβερτον ή της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, αποκάλυψε ο Γουέιν Ρούνεϊ.

«Θέλω να επιστρέψω στους πάγκους για να βεβαιωθώ ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είμαι σε θέση να πάρω μία από τις μεγάλες δουλειές. Στόχος είναι η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ ή η Έβερτον. Αλλά είναι μια διαδικασία. Πρέπει να περάσω από όλα τα βήματα και να επανέλθω σε καλό δρόμο», ανέφερε ο 38χρονος όντας καλεσμένος στην εκπομπή «Match of the Day» του BBC, όπου ανέλαβε για πρώτη φορά χρέη σχολιαστή με φόντο τον αγώνα των «κόκκινων διαβόλων» απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ για τον πέμπτο γύρο του FA Cup.

«Σίγουρα θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Ήταν ένα πισωγύρισμα αυτό που συνέβη με την Μπέρμιγχαμ, αλλά είμαι μαχητής. Η απόλυση είναι μέρος της δουλειάς και θα έχεις πισωγυρίσματα. Το θέμα έχει να κάνει με το πώς θα ανακάμψεις. Είχα αρκετό χρόνο για να σκεφτώ και θα φροντίσω να τα καταφέρω σωστά την επόμενη φορά», δήλωσε ο Ρούνεϊ εν μέσω δημοσιευμάτων που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία που τον θέλουν να εξετάζει την περίπτωση να μπει… στο ρινγκ για αγώνα μποξ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποχώρησε από τον πάγκο της Μπέρμιγχαμ έπειτα από μόλις δύο νίκες στα 15 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας.

