Ρονάλντο για το ρεκόρ του: «Θέλω να συνεχίσω και να το κάνω και του χρόνου»

Με το γκολ που πέτυχε στη νίκη της Αλ Νασρ με 4-1 επί της Αλ Τααβούν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 54, επίδοση που είναι η κορυφαία σε όλο το 2023, πάνω από τα 52 των Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ αλλά και τα 50 του Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στα 38 του δεν δείχνει διάθεση να… σταματήσει.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν μια καλή χρονιά για μένα, ομαδικά και ατομικά. Πέτυχα τόσα γκολ, βοήθησα την ομάδα μου, την Αλ Νασρ και την εθνική Πορτογαλίας. Είμαι περήφανος, θα συνεχίσω και του χρόνου θα προσπαθήσω να το πετύχω και πάλι. Σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ένα ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν τίποτα εφικτό», ανέφερε ο CR7.

«Όταν αποφάσισα να έρθω εδώ κανένας δεν πίστευε αυτά που έλεγα. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και συμβουλεύω όλους τους παίκτες στον κόσμο να συμμετάσχουν στη λίγκα μας εδώ, είναι ευπρόσδεκτοι», πρόσθεσε ο Πορτογάλος.

🎤 رونالدو قائد #النصر:



- 2023 عام جميل ومختلف بالنسبة لي مع النادي والمنتخب البرتغالي



- العالم أجمع يتابع الدوري هُنا، وأنصح جميع لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي🇸🇦#التعاون_النصر#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/9E6EwDrVfb — SSC (@ssc_sports) December 30, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.