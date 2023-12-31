Λογαριασμός
Ρονάλντο για το ρεκόρ του: «Θέλω να συνεχίσω και να το κάνω και του χρόνου»

Τι δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκληρώνοντας το 2023 με 54 γκολ και πρώτος σκόρερ παγκοσμίως

Ροναλντο

Με το γκολ που πέτυχε στη νίκη της Αλ Νασρ με 4-1 επί της Αλ Τααβούν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 54, επίδοση που είναι η κορυφαία σε όλο το 2023, πάνω από τα 52 των Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ αλλά και τα 50 του Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στα 38 του δεν δείχνει διάθεση να… σταματήσει.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν μια καλή χρονιά για μένα, ομαδικά και ατομικά. Πέτυχα τόσα γκολ, βοήθησα την ομάδα μου, την Αλ Νασρ και την εθνική Πορτογαλίας. Είμαι περήφανος, θα συνεχίσω και του χρόνου θα προσπαθήσω να το πετύχω και πάλι. Σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ένα ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν τίποτα εφικτό», ανέφερε ο CR7.

«Όταν αποφάσισα να έρθω εδώ κανένας δεν πίστευε αυτά που έλεγα. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και συμβουλεύω όλους τους παίκτες στον κόσμο να συμμετάσχουν στη λίγκα μας εδώ, είναι ευπρόσδεκτοι», πρόσθεσε ο Πορτογάλος.

Πηγή: sport-fm.gr

