Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR θα αποτελέσει ο Κάιλ Γκάι. Οι «πράσινοι» θα λύσουν το συμβόλαιο του 26χρονου σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος ήταν ξεκάθαρα εκτός ροτέισον το τελευταίο διάστημα, καθώς έμεινε εκτός επτάδας ξένων στην Stoiximan Basket League αλλά και δωδεκάδας στην Ευρωλίγκα.

Ο Αμερικανός άσος είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο το καλοκαίρι, ωστόσο με τις προσθήκες που έγιναν στην περιφέρεια και ειδικά αυτή του Κέντρικ Ναν έπεσε πολύ στην ιεραρχία και τελικά οδεύει στην έξοδο, όχι με δανεισμό αλλά με αποδέσμευση. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 5 Δεκεμβρίου και την ήττα από την Αναντολού Εφές, όπου έπαιξε για 1:56.

Unfortunately there is one shop😂 that has to stay open 365 days! Birthdays, New year eves - nobody really cares😀

Tomorrow, to finish 2023 with style!#BeoBasket December 30, 2023



Ο Γκάι έπαιξε σε οκτώ παιχνίδια της Ευρωλίγκας και συνολικά 14 με το «τριφύλλι». Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε 4 πόντους (71,4% στα δίποντα, 31,6% στα τρίποντα, 80% στις βολές), 0,9 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ και 1 λάθος σε 10:38 κατά μέσο όρο. Την καλύτερη εμφάνιση έκανε στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για τη Stoiximan Basket League (30/10), όπου μέτρησε 11 πόντους (με 3/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24:20.

Με την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό AKTOR πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου, ο Κάιλ Γκάι διατηρεί το δικαίωμα να πάει σε ομάδα της Ευρωλίγκας, ωστόσο το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην Ισπανία αλλά σε ομάδα... άλλης διοργάνωσης. Η Τενερίφη και η Μπανταλόνα θεωρούνται υποψήφιες για την απόκτησή του.

Τα ξημερώματα ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, έγραψε με νόημα στο Twitter: «Δυστυχώς, υπάρχει ένα μαγαζί που πρέπει να μείνει ανοιχτό για 365 μέρες. Γενέθλια, παραμονές πρωτοχρονιάς - ουδείς ενδιαφέρεται πραγματικά. Αύριο, τελειώνουμε το 2023 με στυλ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.