Πρωτοχρονιάτικη «βόμβα» στο ΝΒΑ από τους Νικς! Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η ομάδα της Νέας Υόρκης ήρθε σε συμφωνία με τους Τορόντο Ράπτορς για την ανταλλαγή του Όου Τζι Ανουνόμπι!.

Ο 26χρονος Βρετανός φόργουορντ, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς του πρωταθλήματος, αποτελούσε εδώ και καιρό το «μήλον της έριδος» για πολλές ομάδες της λίγκας, καθώς το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιό του, με τους Νικς τελικώς να είναι εκείνοι που θα τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Για να συμβεί αυτό βέβαια, οι Νεοϋρκέζοι χρειάστηκε να παραχωρήσουν με ανταλλαγή τους Αρ Τζέι Μπάρετ και τον Ιμάνουελ Κουίκλι, μαζί και ένα ντραφτ δεύτερου γύρου.

Φέτος, ο Ανουνόμπι μετράει 15,1 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 παιχνίδια της regular season, ενώ την ίδια ώρα, ο Μπάρετ κατέγραψε με τους Νικς σε αυτό το πρώτο διάστημα της σεζόν 18,2 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 26 ματς.

