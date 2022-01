Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασε ο 35χρονος Ράφα Ναδάλ μετά τη μεγάλη του νίκη στο Αυστραλιανό Open.

Ο σπουδαίος τενίστας δεν το έβαλε κάτω ακόμα κι όταν βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Συγκέντρωσε όλες του τις δυνάμεις και κέρδισε τα επόμενα τρία σετ.

Κατέκτησε Αυστραλιανό Open, για δεύτερη φορά στην καριέρα του και πρώτη από το 2009, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό που κράτησε σχεδόν πεντέμισι ώρες.

Δείτε τον τελευταίο πόντο και τον πανηγυρισμό του «Νόλε»

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

⁰

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r