Ψυχάρα Παναθηναϊκός, έδειξε τα αστέρια του στον Ερυθρό Αστέρα και πήρε νίκη-χρυσάφι

Στην επόμενη (33η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στο Σαράγεβο, απέναντι στην Dubai BC (24/03, 20:30), σε ένα επίσης κρίσιμο παιχνίδι.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από δύο βολές του Όσμαν (2-0), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας πήρε προβάδισμα με συνεχόμενα λέι απ των Νουόρα και Μονέκε (2-4). Ο Γκραντ πήγε στο καλάθι και σκόραρε (4-4), με τους Ναν και Μονέκε να ανταλλάζουν καλάθια για το 6-6. Οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν τις κακές επιλογές στην επίθεση του Παναθηναϊκού και προηγήθηκαν 6-11 χάρη στους Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ και Νουόρα, με τον Γκραντ να δίνει λύση με τρίποντο και φάουλ (9-11). Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε συνεχόμενες λύσεις στους γηπεδούχους, όμως οι Μπολομπόι και Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ τους διατήρησαν μπροστά στο σκορ (15-17). Όσμαν και Ναν έδωσαν προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (20-19), με τον Οτζελέγε να το ανακτά για την ομάδα του (20-21). Ο Μπάτλερ έβαλε συνεχόμενα τρίποντα και έγραψε το 20-27 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μπολομπόι ανέβασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, με τον Χουάντσο να απαντάει με φόλοου για το 22-29. Ο Φαρίντ κάρφωσε στο τρανζίσιον (24-29), όμως ο Μπάτλερ απάντησε με λέι απ για το 24-31. Ο ψηλός του Παναθηναϊκού αντάλλαξε καρφώματα με τον Μπολομπόι (26-33), πριν πάει στις βολές και γράψει το 28-33. Ο Ρογκαβόπουλος έφερε σε απόσταση βολής τους γηπεδούχους (30-33), όμως ο Νουόρα με τρίποντο απομάκρυνε πάλι τους Σέρβους (30-36). Ο Ρογκαβόπουλος με φλόουτερ μείωσε και πάλι (32-36), όμως ο Μονέκε κέρδισε τρεις βολές έβαλε τις δύο για το 32-38. Ο Γκραντ κάρφωσε εμφατικά (34-38), με τον Χέιζ-Ντέιβις να μειώνει από τη γραμμή σε 36-39. Ο ίδιος αντάλλαξε τρίποντα με τον Ντόμπριτς (39-44), ενώ Λεσόρ και Ριβέρο διαμόρφωσαν το 41-46. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 41-48 με buzzer beater του Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.

Το σκορ του δευτέρου ημιχρόνου άργησε να ανοίξει, με αμφότερες τις ομάδες να κάνουν λάθη και κακές επιλογές. Τελικά, ο Όσμαν έσπασε το «ρόδι» με τρίποντο από τη γωνία για το 44-48. O Mονέκε πήγε στη γραμμή των βολών και έβαλε και τις δύο (44-50), με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε μεγάλο τρίποντο για το 48-51. Ο Αμερικανός φόργουορντ έφερε ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (50-52), όμως ο Παναθηναϊκός κόλλησε με κάκιστες επιλογές και πολλά λάθη στην επίθεσή του, δεχόμενος ένα επιμέρους σκορ 10-0 από τους φιλοξενούμενους, που έκανε το σκορ 50-62. Ο Ναν έκοψε αυτό το σερί με γκολ φάουλ (53-62), με τον Ρογκαβόπουλο να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 55-62 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ναν, με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε τρίποντο, φέρνοντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής (63-65). Ο Ναν έβαλε τρίποντο από τη γωνία (66-65) για προβάδισμα των πράσινων μετά από πολλή ώρα, πριν ευστοχήσει και πάλι για το 69-65. Ο Κάλινιτς έδωσε λύση στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Ρογκαβόπουλο να βάζει μεγάλο γκολ-φάουλ για το 72-67. Ο ΜάκΙνταϊρ μείωσε από κοντά με λέι απ (72-69), με τον Μονέκε να ευστοχεί επίσης για το 72-71. Ο Χουάντσο έβαλε μεγάλο σουτ (75-71), με τον Ρογκαβόπουλο να κάνει το ίδιο για το 78-71. Ο Μπάτλερ έδωσε ανάσα στον Ερυθρό Αστέρα (78-74), όμως ο ασταμάτητος Ναν έκανε το 80-74. Ο Χέιζ-Ντέιβις με κάρφωμα έβαλε θαυμαστικό στη νίκη του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74.



