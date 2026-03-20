Μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό (104-87), η Φενέρμπαχτσε έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Ολίμπια Μιλάνο (79-75), για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Τούρκοι λίγο έλειψαν να… αυτοκτονήσουν στο φινάλε, καθώς ενώ ανέτρεψαν το -15 (34-19) και πήραν τον έλεγχο του αγώνα, στο τέλος κινδύνευσαν να χάσουν ολόκληρο το ματς. Ωστόσο, η ποιότητά τους μίλησε στα κρίσιμα σημεία και κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.



Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Τάκερ, που σταμάτησε στους 23 πόντους, ενώ από πλευράς Ιταλών ο Μπρουκς έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους, δύο ασίστ και τρία ριμπάουντ, χωρίς όμως να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Το ματς:



Με φόρα ξεκίνησε στην αναμέτρηση το Μιλάνο παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα στο σκορ και με σκληρή προσπάθεια κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι και το φινάλε της περιόδου, ολοκληρώνοντας το πρώτο 10λεπτο στο 23-17.

Στην 2η περίοδο οι Ιταλοί ξεκίνησαν με το μαχαίρι στα δόντια και εκτόξευσαν τη διαφορά έως και το -15 (34-19), με τη Φενέρ να μαζεύει τα ασυμμάζευτα, πηγαίνοντας στο ημίχρονο με ένα -8 στην πλάτη (37-29).

Η μεγάλη επιστροφή ξεκίνησε στην επανέναρξη του παιχνιδιού με τη Φενέρμπαχτσε να φτάνει άμεσα στην ισοφάριση (41-41) και έκτοτε δεν επέτρεψε στο Μιλάνο να βρεθεί ξανά μπροστά, με την περίοδο να λήγει 57-52 υπέρ των Τούρκων.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο το Μιλάνο πάλεψε με νύχια και με δόντια για να επιστρέψει, η Φενέρ βέβαια ήταν αυτή που στο φινάλε χαμογέλασε με τον φωτεινό πίνακα να γράφει 79-75.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 29-37, 57-52, 79-75

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.