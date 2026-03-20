Στις πολύ θετικές ειδήσεις που προέκυψαν από την παρουσίαση των τελευταίων οικονομικών στοιχείων της Γιουβέντους είναι το γεγονός πως πλέον κατέχει το 100% του «J Hotel». Οι «μπιανκονέρι» κατείχαν προηγουμένως το 40% της B&W Nest Srl, της εταιρείας που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Ωστόσο, παρά την οικονομική κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, αύξησαν το ποσοστό τους στο 100%, αποκτώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο του ξενοδοχείου από τη Lindbergh Hotels Srl. Η αποκάλυψη αυτή έγινε στην πρόσφατη οικονομική τους έκθεση, η οποία εξέτασε την οικονομική τους πορεία για το πρώτο μισό της σεζόν.

Μέρος της έκθεσης, όπως παρατίθεται από το Calciomercato, αναφέρει: «Στις 3 Ιουλίου 2020 η Γιουβέντους απέκτησε από τη Lindbergh Hotels Srl το ποσοστό που αυτή κατείχε στην B&W Nest Srl (την εταιρεία που διαχειρίζεται το J Hotel). Μετά από αυτή την εξαγορά, η Juventus κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της B&W Nest Srl».

Αυτή σαφώς κι αποτελεί μια καλή οικονομική κίνηση, καθώς το ξενοδοχείο γίνεται μία επιπλέον πηγή εσόδων για τη «Μεγάλη Κυρία».

Σύμφωνα με το Calcio Finanza, το ξενοδοχείο άνοιξε για το κοινό το 2019, κάτι που σημαίνει ότι όταν δεν χρησιμοποιείται από την ομάδα, μπορεί να λειτουργεί κανονικά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εσόδων του συλλόγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

