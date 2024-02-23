Οι 13 ομάδες-μέτοχοι της Ευρωλίγκας θα συνεδριάσουν την προσεχή Δευτέρα (26/3) για να ψηφίσουν για την είσοδο ομάδας από το Ντουμπάι.



Όπως αναφέρει το ισπανικό Encestando, η συμφωνία με τους Άραβες είναι δεδομένη, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι να μην μπει η ομάδα από το Ντουμπάι απευθείας στην Ευρωλίγκα από την ερχόμενη σεζόν, αλλά να ξεκινήσει το 2024/25 από το Eurocup.

Το deal προβλέπει την παρουσία ομάδας του Ντουμπάι για, με σημαντικά έσοδα για τις υπόλοιπες ομάδες αλλά και τη διοργάνωση, η οποία θα δει τις χορηγίες να αυξάνονται.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το προηγούμενο διάστημα ήταν κατά του Ντουμπάι οκαι η, άλλες δύο ομάδες (που δεν κατονομάζονται) ήταν διστακτικές, ενώ οι υπόλοιπες εννιά ήταν υπέρ. Οι σύλλογοι στις συζητήσεις τους έθεσαν ως όρο να μπουν περιορισμοί στα έξοδα προκειμένου οι Άραβες να μην σαρώσουν την αγορά και εκτοξεύσουν τις τιμές για όλους.Τον Μάρτιο αναμένεται ηνα εγκρίνει την είσοδο της ομάδας από το Ντουμπάι στις τάξεις της με αντάλλαγμα σημαντικά έσοδα για τις ομάδες του πρωταθλήματος που αρχικά είχαν ενστάσεις.Η ομάδα από το Ντουμπάι θα είναι νεοσύστατη και λέγεται πως προπονητή θα έχει τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

