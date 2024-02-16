Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ακόμη μία μεγάλη ποδοσφαιρική κόντρα έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, την Κυριακή στις 20:30 - Ζήστε λεπτό προς λεπτό το ντέρμπι της Τούμπας και όλη την δράση της 23ης αγωνιστικής στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Κυριακή (18/02) συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και στις 20:30 ακούστε σε απευθείας σύνδεση με την Τούμπα το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό!

Νωρίτερα, στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 15:30 με την αναμέτρηση Βόλος-ΠΑΣ Γιάννινα.

Η δράση αρχίζει από το Σάββατο (17/02) με δύο σημαντικά ματς, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Λαμία στις 20:30 και ο Άρης φιλοξενείται από την Ατρόμητο στις 19:30.

Μπάλα, όμως, παίζουμε και την Δευτέρα (19/02), με την αυλαία να κλείνει με τις αναμετρήσεις ΟΦΗ-Πανσερραϊκός στις 17:30 και Αστέρας Τρίπολης- Παναιτωλικός στις 18:00.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: bwin ΣΠΟΡ FM
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark