ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ακόμη μία μεγάλη ποδοσφαιρική κόντρα έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Κυριακή (18/02) συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και στις 20:30 ακούστε σε απευθείας σύνδεση με την Τούμπα το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό!

Νωρίτερα, στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 15:30 με την αναμέτρηση Βόλος-ΠΑΣ Γιάννινα.

Η δράση αρχίζει από το Σάββατο (17/02) με δύο σημαντικά ματς, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Λαμία στις 20:30 και ο Άρης φιλοξενείται από την Ατρόμητο στις 19:30.

Μπάλα, όμως, παίζουμε και την Δευτέρα (19/02), με την αυλαία να κλείνει με τις αναμετρήσεις ΟΦΗ-Πανσερραϊκός στις 17:30 και Αστέρας Τρίπολης- Παναιτωλικός στις 18:00.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.