ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ακόμη μία μεγάλη ποδοσφαιρική κόντρα έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Κυριακή (18/02) συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και στις 20:30 ακούστε σε απευθείας σύνδεση με την Τούμπα το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό!
Νωρίτερα, στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 15:30 με την αναμέτρηση Βόλος-ΠΑΣ Γιάννινα.
Η δράση αρχίζει από το Σάββατο (17/02) με δύο σημαντικά ματς, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Λαμία στις 20:30 και ο Άρης φιλοξενείται από την Ατρόμητο στις 19:30.
Μπάλα, όμως, παίζουμε και την Δευτέρα (19/02), με την αυλαία να κλείνει με τις αναμετρήσεις ΟΦΗ-Πανσερραϊκός στις 17:30 και Αστέρας Τρίπολης- Παναιτωλικός στις 18:00.
Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.