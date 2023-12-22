Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νικολογιάννης: «Μετά την άδεια η τελική διαπραγμάτευση με Μπρινιόλι - Χάρηκε πάρα πολύ με τη νίκη στον Βόλο ο Ιταλός»

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού

Brinioli

Μετά την επιστροφή των παικτών του Παναθηναϊκού από την άδεια που έχουν πάρει από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα γίνει και η τελική διαπραγμάτευση της ομάδας με τον Μπρινιόλι για το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Ιταλού. Αυτό ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας το ρεπορτάζ του τριφυλλιού, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση του Ιταλού να απαντήσει την πρόταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, αρχές του νέου.

Μεταξύ άλλων ανέφερε και ένα περιστατικό από τα αποδυτήρια μετά το ματς με τον Βόλο με τον Ιταλό να είναι αρκετά χαρούμενος από τη νίκη της ομάδας.

Ακούστε τι είπε και για την αναζήτηση στόπερ…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark