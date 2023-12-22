Νικολογιάννης: «Μετά την άδεια η τελική διαπραγμάτευση με Μπρινιόλι - Χάρηκε πάρα πολύ με τη νίκη στον Βόλο ο Ιταλός»

Μετά την επιστροφή των παικτών του Παναθηναϊκού από την άδεια που έχουν πάρει από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα γίνει και η τελική διαπραγμάτευση της ομάδας με τον Μπρινιόλι για το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Ιταλού. Αυτό ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας το ρεπορτάζ του τριφυλλιού, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση του Ιταλού να απαντήσει την πρόταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, αρχές του νέου.



Μεταξύ άλλων ανέφερε και ένα περιστατικό από τα αποδυτήρια μετά το ματς με τον Βόλο με τον Ιταλό να είναι αρκετά χαρούμενος από τη νίκη της ομάδας.

Ακούστε τι είπε και για την αναζήτηση στόπερ…

