Με την… κλασική του αρχική πεντάδα που συμπεριλαμβάνει τους Γουόκαπ, Κάνααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ, ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ ο Ποτσέκο, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του τον τραυματία Ντε Κολό, επέλεξε τους Λι, Λουβάβου-Καμπαρό, Λάιτι, Λοβέρν και Γιουσουφά Φαλ. Η Βιλερμπάν προηγήθηκε με 7-4 στο ξεκίνημα, με τον Λι να σκοράρει 5 πόντους, αλλά ο Πίτερς έφτασε πολύ γρήγορα τους 8 προσωπικούς πόντους, βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά με 10-7! Ο Γουόκαπ ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο της βραδιάς για τους «ερυθρόλευκους», διευρύνοντας στο 9-0 το σερί τους για το 7-13, ενώ ο Καμπαρό μείωσε σε 11-13 με συνεχόμενους πόντους του. Ο Σκοτ ισοφάρισε σε 16-16, αλλά ο Κάνααν ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του για το 16-19, ενώ στη συνέχεια πέρασε στο παρκέ ο Γουίλιαμς-Γκος, δίνοντας λύσεις με σωστές επιλογές στην επίθεση, πριν ο Παπανικολάου κλείσει ιδανικά την πρώτη περίοδο, με buzzer-beater τρίποντο για το 18-25!

Η Βιλερμπάν πλησίασε στους τρεις (24-27), με τον Καμπαρό να πρωταγωνιστεί στην επίθεσή της φτάνοντας τους 12 πόντους, πριν περάσει στο παρκέ και αναλάβει δράση για τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ, ο οποίος αρχικά σκόραρε με συνεχόμενα τρίποντα 24-30 και το 26-33, και στη συνέχεια έκλεψε και σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 26-35! Η διαφορά έγινε για πρώτη φορά διψήφια (28-38), με βολές των Λαρεντζάκη και Πετρούσεφ, με τον έλληνα γκαρντ να δίνει επιθετικές λύσεις στην ομάδα του, διαμορφώνοντας το 33-45. Ο εξαιρετικός στη δεύτερη περίοδο ΜακΚίσικ, ‘ηταν εκείνος που διαμόρφωσε το 37-49 του πρώτου ημιχρόνου, φτάνοντας τους 13 πόντους στο δεκάλεπτο!



Ο Ολυμπιακός επέστρεψε φορτσάτος από τα αποδυτήρια, εκτοξεύοντας την υπέρ του διαφορά στο +18 (39-57) με συνεχόμενα τρίποντα από Πίτερς και Γουόκαπ, αλλά στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την συγκέντρωσή τους κάνοντας συνεχόμενα λάθη στις επιθέσεις τους και επιτρέποντας στη Βιλερμπάν να φτιάξει σερί 11-0, μειώνοντας σε 51-59. Σε εκείνο το σημείο την λύση στην ομάδα του Μπαρτζώκα έδωσε ο Κάνααν, ο οποίος σκόραρε 9 συνεχόμενους πόντους με καλάθι-φάουλ και δύο τρίποντα, για το 52-68. Το «ερυθρόλευκο» σερί έφτασε μέχρι το 12-0, χάρη σε τρίποντο του Λαρεντζάκη με το οποίο έγινε το 52-71, πριν ο Λι σκοράρει με τρελό buzzer-beater τρίποντο με ταμπλό, για το 54-71 της τρίτης περιόδου.

