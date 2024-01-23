Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσικά ΜΜΕ: Ενεργοποιήθηκε αυτόματα η ρήτρα αγοράς του Σουλεϊμάνοφ από τον Άρη

H οψιόν αγοράς που διατηρούσε ο Άρης για τον Σουλεϊμάνοφ ενεργοποιήθηκε, καθώς ο 24χρονος εξτρέμ έπιασε το όριο συμμετοχών που υπήρχε στη συμφωνία με την Κράσνονταρ

Σουλεϊμάνοφ

Στην... υποχρεωτική αγορά του Μαγκομέντ Σουλεϊμάνοφ προχωρά ο Άρης, σύμφωνα με τους Ρώσους. Όπως μεταδίδουν ρωσικά δημοσιεύματα, στην καλοκαιρινή συμφωνία των «κίτρινων» με την Κράσνονταρ για τον δανεισμό του 24χρονου μεσοεπιθετικού, είχε τοποθετηθεί υποχρεωτικό buy in σε περίπτωση που ο νεαρός εξτρέμ θα έπιανε έναν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.

Μάλιστα, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, ο όριο αυτό έχει επιτευχθεί, καθώς ο Σουλεϊμάνοφ έπιασε ήδη τις 18 συμμετοχές, με αποτέλεσμα η οψιόν αγοράς που διατηρούσε ο Άρης να ενεργοποιείται αυτόματα! Σύμφωνα με τους Ρώσους, η αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη από τους Θεσσαλονικείς είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ!

Ο νεαρός άσος, είναι αναμφίβολα ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής πορείας του Άρη σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αποτελόντας ένα σημαντικό «γρανάζι» στη μηχανή του Άκη Μάντζιου.

Μέχρι στιγμής, ο Σουλεϊμάνοφ μετράει στο πρωτάθλημα 16 συμμετοχές με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και σε δύο παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρης ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark