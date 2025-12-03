Ακόμα κι αν ο Μπαένα… έφυγε στο ξέφωτο για να σκοράρει και να βάλει δύσκολα στην Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για το βράδυ της Τρίτης, οι «μπλαουγκράνα» βρήκαν τον τρόπο κόντρα στην Ατλέτικο!

Στο ματς που ανήκε κανονικά στη 19η αγωνιστική της LaLiga και διεξήχθη αρκετά νωρίτερα ελέω της παρουσίας των δύο ομάδων – όπως επίσης και των Ρεάλ και Μπιλμπάο που κοντράρονται στις 03/12 – στην Τζέντα για το Super Cup τον Ιανουάριο, οι Καταλανοί έκαναν μεγάλη και σημαντική ανατροπή.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ είδε τον Ραφίνια να ισοφαρίζει με ωραία ενέργεια, περνώντας και τον αντίπαλο κίπερ στο 26’ για το 1-1, ωστόσο, το come-back θα έπαιρνε λίγο χρόνο περισσότερο. Κι αυτό, διότι στο 36’ ο Λεβαντόφσκι έγινε… viral για τη φοβερή αστοχία του από την άσπρη βούλα.



Το αριστερό πλασέ του Ντάνι Όλμο στο 65ο λεπτό ήταν αυτό που ουσιαστικά χάρισε στην Μπαρτσελόνα τους βαθμούς και το προσωρινό +4 στην κορυφή, αλλά η νίκη τελικά αποδείχθηκε πύρρειος.

Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος και ο Πέδρο αποχώρησαν αναγκαστικά με τραυματισμό στο 67’ και το 74’, ενώ, ο Αλμάντα πήγε να τα κάνει όλα στο 79’, προσπάθησε να «χορέψει» με την εστία στο έλεός του και στο τέλος αστόχησε!

Κι ενώ οι «ροχιμπλάνκος» πάσχιζαν να βρουν απάντηση στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, μη δίνοντας σημασία στα αμυντικά τους καθήκοντα, ο Μπαλντέ στο 90'+6' βρήκε από αριστερά τον Φεράν που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τον θρίαμβο των «μπλαουγκράνα».

