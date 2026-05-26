Βασιλική Κοεμτζίδου: Τα Άγραφα έγιναν καταφύγιο ζωής μετά από δύσκολες δοκιμασίες

Άφησε πίσω της τη ζωή της πόλης και μετακόμισε μόνιμα στα Άγραφα, αναζητώντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής μέσα στη φύση και την απομόνωση του βουνού. Εκεί δημιούργησε μια νέα καθημερινότητα γεμάτη δραστηριότητες στη φύση, πεζοπορίες, επαφή με το βουνό και εναλλακτικό τουρισμό, προσπαθώντας να δώσει ζωή σε έναν τόπο που ερημώνει. Ωστόσο, η ζωή στα Άγραφα δεν ήταν μόνο εικόνες ομορφιάς και ελευθερίας.

Η ίδια βίωσε μια τεράστια προσωπική απώλεια χάνοντας το παιδί της, ενώ πέρασε και ένα σοβαρό τροχαίο το 2017, πριν μετακομίσει, που άλλαξε την πορεία της ζωής της. Παρ' όλες τις δυσκολίες, παρέμεινε στον τόπο που επέλεξε, συνεχίζοντας να παλεύει καθημερινά, να οργανώνει δραστηριότητες στο βουνό και να μιλά για μια ζωή πιο ουσιαστική, μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, τη συνάντησε και άκουσε την ιστορία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.