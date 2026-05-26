Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,24%, σε υψηλά 18 ετών η μετοχή της ΔΕΗ

Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για πέμπτη συνεχή ημέρα, κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει καλύψει τις «πολεμικές» απώλειες, κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου και στις πέντε τελευταίες ανοδικές συνεδριάσεις ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 6,17%.

Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 228.126.677 νέων μετοχών της ΔΕΗ, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η τιμή της μετοχής, παρά την αρχική υποχώρηση, έκλεισε με κέρδη 1,32%, σε νέα υψηλά 18 ετών, στα 21,48 ευρώ. Διακινήθηκαν 5.274.888 μετοχές, συνολικής αξίας 112,78 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.347,55 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,753 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.754.442 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+4,11%), του ΟΛΠ (+3,26%), της Metlen (+2,86%), της Viohalco (+2,81%), των ΕΛΠΕ (+2,37%), της Εθνικής (+2,25%) και της Alpha Bank (+2,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-0,69%), της Jumbo (-0,18%) και του ΟΤΕ (-0,16%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.796.005 και 6.166.585 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 112,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 45,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 46 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+5,42%) και Ιντερτέκ (+4,75%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Alpha Trust Ανδρομέδα (-4,26%) και Παπουτσάνης (-3,15%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,2400 αμετάβλητη

ALLWYN: 12,6800 +4,11%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3000 +1,09%

METLEN: 41,0400 +2,86%

OPTIMA: 10,7500 +0,84%

ΤΙΤΑΝ: 48,3000 +0,21%

ALPHA BANK: 3,8000 +2,21%

AEGEAN AIRLINES: 12,1500 +0,83%

VIOHALCO: 20,1500 +2,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0000 +0,23%

ΔΑΑ: 10,0800 -0,69%

ΔΕΗ: 21,4800 +1,32%

COCA COLA HBC: 49,7000 +0,20%

ΕΛΠΕ: 10,1300 +2,37%

ELVALHALCOR: 5,0700 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7600 +2,25%

ΕΥΔΑΠ: 10,3600 +0,19%

EUROBANK: 3,9100 +0,93%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 35,8200 +1,94%

JUMBO: 22,5400 -0,18%

ΟΛΠ: 38,0000 +3,26%

ΟΤΕ: 18,5000 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9000 +1,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,3400 -0,13%

Πηγή: skai.gr

