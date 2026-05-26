Ρωσία και Καζακστάν θα υπογράψουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα παρευρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας για την πυρηνική ενέργεια ανάμεσα στη Ρωσία και το Καζακστάν, κατά την επίσκεψή του στη χώρα αυτή την εβδομάδα.
Η συμφωνία θα καθορίζει τους όρους για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού και τη χορήγηση κρατικού δανείου από τη Ρωσία στο Καζακστάν.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συζητήσει την αύξηση της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου προς την Κίνα μέσω του Καζακστάν, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλός του Γιούρι Ουσάκοφ.
