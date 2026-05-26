Nέα υπόθεση κακοποίησης συγκλονίζει τη Γαλλία μετά την Ζιζέλ Πελικό: Ένας Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του επί επτά χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους» – ακόμα και λίγες ημέρες αφότου εκείνη είχε γεννήσει την κόρη τους, σύμφωνα με τη nypost.

Η υπόθεση κακοποίησης ήρθε στο φως καθώς ο 51χρονος Γκιγιόμ Μπουσί (Guillaume Bucci) καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη για τον βασανισμό και τον βιασμό της 42χρονης Λετίσια Ρ. (Laetitia R.). Η μητέρα τεσσάρων παιδιών φέρεται να βρήκε το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της παίρνοντας έμπνευση από τη Ζιζέλ Πελικό - τη Γαλλίδα της οποίας ο σύζυγός της αποκαλύφθηκε πως τη νάρκωνε για να τη βιάζουν άγνωστοι.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Μπουσί παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπαιες πράξεις, όπως στραγγαλισμούς και εγκαύματα, αλλά ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια». Κατέθεσε μάλιστα ότι η πρώην σύντροφός του συμφωνούσε και ότι ο ίδιος «δεν πίστευε ότι την πληγώνει». Ωστόσο, τα γραπτά μηνύματα που παρουσιάστηκαν στη δίκη τον διέψευσαν κατηγορηματικά, καθώς φάνηκε να απειλεί ότι θα τη σκοτώσει αν δεν εκτελούσε τις παράλογες εντολές του.

Η Λετίσια κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, από το 2015 έως το 2022, ζούσε υπό καθεστώς «μόνιμου τρόμου», βιώνοντας μια κατάσταση που ήταν «ξεκάθαρη βία».

«Σιγά σιγά, ένιωθα ότι πέθαινα εσωτερικά. Με κάθε νέα πρακτική που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου έσπαγε για πάντα», δήλωσε ξεσπώντας σε κλάματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Όπως περιέγραψε, ο Μπουσί της συμπεριφερόταν σαν σε «σκλάβα» και σταδιακά την ανάγκασε να κοιμάται με άλλους άνδρες. Η αρχή έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε πάρκινγκ εθνικής οδού, με τον ίδιο να ακούει τη σκηνή από το τηλέφωνο.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες. Κάποιους από αυτούς τους είχα δει έως και 10 φορές», είπε το θύμα, διευκρινίζοντας ότι ανάμεσά τους υπήρχαν φίλοι, συνάδελφοι αλλά και εντελώς άγνωστοι.

Μάλιστα, την ανάγκασε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με έναν οδηγό φορτηγού μόλις την επόμενη ημέρα από την έξοδό της από το νοσοκομείο, αφού είχε γεννήσει την κόρη τους το 2017. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσα από τα τέσσερα παιδιά της είχε αποκτήσει με τον βασανιστή της.

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, όπου ο σύζυγος νάρκωνε τη γυναίκα του για να τη βιάζουν άγνωστοι, ο Μπουσί κρατούσε τη Λετίσια σε πλήρη συνείδηση επίτηδες. «Μου έλεγε ότι έπρεπε να έχω πλήρη επίγνωση του τι μου συνέβαινε. Τα θυμάμαι όλα», δήλωσε η ίδια στην εκπομπή «Sept à Huit» του γαλλικού δικτύου TF1 πριν από τη δίκη.

Οι εισαγγελικές αρχές στην πόλη Ντίνι-λε-Μπεν είχαν ζητήσει την ισόβια κάθειρξη του κατηγορουμένου, τονίζοντας τον «κίνδυνο υποτροπής σε βάρος άλλης γυναίκας» μόλις αποφυλακιστεί.

Παραμένει ασαφές γιατί το δικαστήριο επέβαλε τελικά ποινή 25 ετών, η οποία του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους αφού εκτίσει τα δύο τρίτα αυτής.

Η Λετίσια τόνισε ότι η απόφασή της να δημοσιοποιήσει το μαρτύριό της γεννήθηκε βλέποντας τον αγώνα της Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε παγκόσμιο σύμβολο όταν απαίτησε η δίκη της να γίνει δημόσια, σε μια άλλη υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2024. Σε εκείνη την υπόθεση, ο σύζυγος της Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη.

Πηγή: skai.gr

