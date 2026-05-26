Λίβανος: Βίντεο φέρεται να δείχνει χτύπημα των IDF στο φράγμα Κουαράουν

Βίντεο που φέρεται να δείχνει χτύπημα των IDF στο φράγμα Κουαράουν δημοσιεύουν λιβανικά κοινωνικά δίκτυα.

BREAKING:



Israel just dropped bombs on the Qaraoun Dam in Lebanon’s Beqaa Valley — a key water reservoir serving civilian populations across surrounding villages.



This is not a battlefield target.



It is a critical water infrastructure.



This is an act of genocide. pic.twitter.com/6TguIQFsoY May 26, 2026

Το φράγμα Κουαράουν (ή Καραούν) στον Λίβανο είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό και αρδευτικό έργο της χώρας. Βρίσκεται στη νότια κοιλάδα Μπεκάα και χρησιμεύει για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση και άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων γης, ενώ είναι και δημοφιλές τουριστικό θέρετρο

Οι IDF δεν έχουν πάντως επιβεβαιώσει χτύπημα έως στιγμής. Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο στρατός επέκτεινε τη χερσαία επιχείρησή του στο νότιο Λίβανο πέρα από την «κίτρινη γραμμή».

Καταστράφηκαν 11χλμ. υπόγειων τούνελ ανατολικά της Κίτρινης Γραμμής στην περιοχή Μπέιτ Χανούν στο βόρειο τμήμα της Γάζας αναφέρεται στο μεταξύ από τις IDF.

«Η περιοχή λειτουργούσε ως κεντρικό προπύργιο τρομοκρατών της Χαμάς. Ένα υπόγειο δίκτυο που κατασκευάστηκε κάτω από κατοικίες, δημόσια ιδρύματα και δρόμους, και χρησιμοποιήθηκε από τους τρομοκράτες για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών αμάχων και στρατευμάτων των IDF».

🎯DISMANTLED: ~11km of underground tunnel routes east of the Yellow Line in the Beit Hanoun area in northern Gaza.



The area served as a central Hamas terrorist stronghold. An underground network built beneath residential homes, public institutions & roads, and used by the… pic.twitter.com/5B5IqPJWrj — Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2026

